Берлин, 16 марта, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Тактика Ангелы Меркель — просто не поддаваться на провокации со стороны турецких политиков. Сейчас немецкое правительство придерживается более жесткой позиции в отношении турецкого президента и его кабинета, сообщает Spiegel.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Когда президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что действия немецких политиков схожи с «фашистскими», министр иностранных дел ФРГ Михаэль Зигмар отвечал: «Эти слова причиняют нам боль». На высказывание «Меркель поддерживает террористов» канцлер Германии заявила, что не будет участвовать в «гонке провокаций». Так продолжается до сих пор.

Но теперь в немецком правительстве настроены решительно в отношении применения возможных ужесточенных мер по отношению к Анкаре:

Угроза запрет въезда.

«Турция всегда придает большое значение своим границам и безопасности, Германия тоже имеет на это право», — объяснил начальник канцелярии Петер Альтмайер. Он пригрозил турецким политикам запретом въезда, который уже ввели Нидерланды.

Правительство ФРГ и раньше отказывалось вводить этот запрет. Одна из причин в том, что турецкий президент сможет использовать этот фактор в своей избирательной программе.

Угроза финансовой помощи.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что Турция может оказаться без финансовой поддержки со стороны Германии. Несмотря на позитивный диалог с премьер-министром Турции Мехметом Шимсеком, когда немецкий политик с пониманием относился к просьбам со стороны Турции, сейчас обе страны находятся на определенной стадии конфронтации. Причина — задержание немецкого журналиста и недопущение к нему адвоката, а также постоянные оскорбления со стороны турецких политиков.

Угроза проведения турецкого референдума в Германии.

Хотя федеральное правительство одобрило участие 16 апреля турецких граждан Германии в референдуме, немецкие политики призывают турецкого президента не порочить ФРГ ложными высказываниями, иначе будут определенные последствия.