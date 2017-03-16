Вашингтон, 16 марта, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о приостановке действия его нового иммиграционного указа, вынесенное федеральным судьёй в штате Гавайи Дерриком Уотсоном.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Это, по мнению многих, беспрецедентное превышение судебных полномочий», — приводит слова Дональда Трампа телеканал Fox News.

Напомним, федеральный судья в Гавайях вынес постановление, блокирующее действие нового указа президента США об ужесточении иммиграционной политики, за несколько часов до вступления документа в силу. Данное решение распространяется на всю территорию США.

Гавайи стали первым штатом, опротестовавшим документ сразу после его подписания. Иск в федеральный суд в Гонолулу 8 марта направили прокуроры штата. Позднее о намерении опротестовать указ заявили также власти штатов Нью-Йорк и Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, новый иммиграционный указ Дональд Трамп издал 6 марта, после того как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению федерального суда в Сиэтле.

Документ также предусматривал временный запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран и приостановку на 120 дней программы приёма беженцев из Сирии, но при этом в новую версию был внесён ряд послаблений.