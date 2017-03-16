Инсбрук, Австрия, 16 марта, 2017, 04:41 — ИА Регнум. В среду 15 марта в результате схода лавины в австрийской земле Тироль погибло четыре швейцарца, пишет Bluewin. «Лавина достигала 700 метров в длину», — сообщают представители горной спасательной службы.

(сс) Thomas Laiminger Австрийские Альпы

Группа состояла из восьми человек, четырем удалось выбраться самостоятельно, трое погибли сразу, один получил серьезные ранения, после чего скончался в больнице. Вызов в службу безопасности поступил в 12:40 местного времени, выжившие были эвакуированы на самолете.

Происшествие случилось по причине большого количества выпавшего на прошлой неделе снега, из-за чего опасность спуска лавин на горных склонах достигала по шкале второго уровня из пяти.