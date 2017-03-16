Москва, 16 марта, 2017, 04:09 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 15 марта российской стороной не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Цента по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Turkpress.co Режим прекращения огня

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама, Идлиб и Алеппо, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

Читайте также: Вооруженная сирийская оппозиция бойкотировала переговоры в Астане

В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Джоубар (провинция Дамаск), Саухет Белата (провинция Эс-Сувейда) и Вади-Дахер (провинция Латакия). Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1348.

Читайте также: Strategist: Могут ли США и Россия создать совместный план действий в Сирии

За сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 18,5 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3166 квадратных километров территории, от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 173 населённых пункта.

Читайте также: Chatham House: У Запада есть шанс сыграть в Сирии в свою пользу

Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

Читайте также: Де Мистура: Теракты в Дамаске нацелены на подрыв политического процесса