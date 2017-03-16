Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2017, 03:51 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском сгорел Дом художников, который много лет располагался в старом деревянном трехэтажном здании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, возгорание началось накануне поздним вечером.

Kamchatinfo.com Мастерская Дома Хуожников, Камчатка

Пожар тушили 15 огнеборцев. Он был полностью ликвидирован только ранним утром 16 марта. «Повреждены художественные мастерские и деревянные конструкции второго, третьего и чердачного помещения на общей площади 100 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет», — сказали в МЧС, отметив, что причины пожара и виновные устанавливаются.

Руководитель Дома художников Сурен Казарян рассказал, что во время пожара практически полностью сгорели мастерские, где находились картины: «Этот пожар просто подкосил нас. Это настоящее горе. Где нам работать? А в следующем году к нам съедутся художники со всего Дальнего Востока. И увидят такое».

Казарян также отметил, что в здании уже лет 10 не было отопления. Художники просят помощи у жителей Камчатки в восстановлении мастерских.