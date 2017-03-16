Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Откуда на судне «Изумруд» взялась емкость со спиртосодержащей жидкостью, после употребления которой умерли пять рыбаков, четверо выживших после употребления, не знают. Они сейчас находятся в одной из больниц столицы Камчатки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Autoprioritet.com Метанол

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По сообщениям местных СМИ, емкость с суррогатом была на судне еще до отхода в рейс. «Когда еще в городе стояли, работали на перегрузе, народ употреблял. Но потихонечку, стопочку выпил и — пошел дальше работать. А потом вышли в рейс», — рассказывает один из членов экипажа.

По его словам, первым умер боцман судна, но другие члены экипажа не сразу это поняли, так как думали, что мужчина спал. «Мы проходили по коридору, заглядывали — лежит человек с закрытыми глазами. Мы думали, что спит. Позже к нему зашел капитан по какому-то вопросу, толкнул, а тот уже «готовый», — цитируют очевидца издания.

Члены экипажа не стали выяснять причину гибели боцмана, поскольку думали, что у мужчины не выдержало сердце из-за большого количества выпитого алкоголя. «А вот когда уже остальные «пошли», сразу стало понятно, в чем дело», — говорит рыбак.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта рано утром судно пришло в порт Петропавловска и на его борту было четыре трупа. Еще пятерых госпитализировали. Через несколько часов один из них скончался. Анализ крови показал наличие в организме метанола. Врачи рассказали, что у всех госпитализированных признаки отравления именно этим веществом. СКР возбудил и расследует дело, но выводов судмедэкспертов о причинах смерти рыбаков пока нет.

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