Дамаск, 16 марта, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Целью терактов, совершённых 15 марта в Дамаске, был подрыв попыток поддержания политического процесса в Сирии. Об этом говорится в распространённом заявлении спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Стаффан де Мистура осуждает террористические атаки в Дамаске, которые произошли сегодня и совпали с шестой годовщиной начала сирийского конфликта в Сирии. Эти атаки унесли жизни невинных гражданских лиц. Они также явно были нацелены на то, чтобы сорвать попытки поддержания политических переговоров», — говорится в заявлении.

Спецпосланник ООН также призвал к полному соблюдению режима прекращения боевых действий, нарушением которого стали атаки в Дамаске.

Де Мистура подчеркнул, что «после последней встречи в Астане и в преддверии Женевы нельзя допустить, чтобы попытки подорвать политический процесс возымели успех».

15 марта террористы осуществили четыре взрыва в Дамаске, жертвами которых, по предварительным данным, стали не менее 31 человека, порядка 60 человек получили ранения.

Взрывные устройства были приведены в действие в здании суда в районе Аль-Хамидие и на территории ресторана в районе Ар-Рабва, позднее ещё два взрыва произошли в районах Аль-Мазза и Рукн ад-Дин.