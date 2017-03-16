Сессия ВСНП 12-го созыва завершилась в Китае: выдвинуто 514 предложений
Пекин, 16 марта, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Ежегодная одиннадцатидневная пленарная сессия Всекитайского собрания народных представителей завершилась в среду, 15 марта, после принятия ряда ключевых документов, определяющих путь развития Китая на грядущий год, сообщает 16 марта газета China Daily.
Из 2838 делегатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва, принявших участие на церемонии закрытия, подавляющее большинство проголосовало за принятие документов, включая такие, как Отчет о работе правительства, рабочий отчет Постоянного комитета ВСНП, рабочие отчеты высших чинов суда и прокуратуры, а также Общие положения гражданского права.
В том числе, законодателями были приняты и другие документы, включая план национального и социального развития на 2017 год, а также центральный и местные бюджеты на 2017 год.
Кроме того, большой поддержкой пользовались решения по квоте на выборы делегатов ВСНП 13-го созыва, а также по методике избрания депутатов ВСНП 13-го созыва из двух особых регионов — Гонконга и Макао.
Во время сессии законодатели выдвинули 514 предложений, из которых 492 касались законодательства, 16 — связаны с надзором, а оставшиеся 6 имели прямое отношение к деятельности самого ВСНП.
В своей заключительной речи председатель Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзян поприветствовал те достижение, которые были сделаны под руководством ЦК КПК во главе с ее лидером Си Цзиньпином, начиная с 18-го Съезда КПК в 2012 году.
Как поясняет газета, ссылаясь на агентство «Синьхуа», система собраний народных представителей является фундаментальным институтом, оформляющим принципы демократического централизма, главенства закона, а также демонстрации особенностей и преимущества китайской социалистической демократии.
ИА REGNUM напоминает, что параллельно с сессией ВСНП проходила сессия Народного политического консультативного совета КНР, на которой ведущими специалистами в своей области из всего Китая было выдвинуто 5210 предложений, и 4156 из которых были формализованы после рассмотрения.