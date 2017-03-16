Пекин, 16 марта, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Ежегодная одиннадцатидневная пленарная сессия Всекитайского собрания народных представителей завершилась в среду, 15 марта, после принятия ряда ключевых документов, определяющих путь развития Китая на грядущий год, сообщает 16 марта газета China Daily.

Cntv.ru Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета

Из 2838 делегатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва, принявших участие на церемонии закрытия, подавляющее большинство проголосовало за принятие документов, включая такие, как Отчет о работе правительства, рабочий отчет Постоянного комитета ВСНП, рабочие отчеты высших чинов суда и прокуратуры, а также Общие положения гражданского права.

В том числе, законодателями были приняты и другие документы, включая план национального и социального развития на 2017 год, а также центральный и местные бюджеты на 2017 год.

Кроме того, большой поддержкой пользовались решения по квоте на выборы делегатов ВСНП 13-го созыва, а также по методике избрания депутатов ВСНП 13-го созыва из двух особых регионов — Гонконга и Макао.

Во время сессии законодатели выдвинули 514 предложений, из которых 492 касались законодательства, 16 — связаны с надзором, а оставшиеся 6 имели прямое отношение к деятельности самого ВСНП.

В своей заключительной речи председатель Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзян поприветствовал те достижение, которые были сделаны под руководством ЦК КПК во главе с ее лидером Си Цзиньпином, начиная с 18-го Съезда КПК в 2012 году.

Как поясняет газета, ссылаясь на агентство «Синьхуа», система собраний народных представителей является фундаментальным институтом, оформляющим принципы демократического централизма, главенства закона, а также демонстрации особенностей и преимущества китайской социалистической демократии.

ИА REGNUM напоминает, что параллельно с сессией ВСНП проходила сессия Народного политического консультативного совета КНР, на которой ведущими специалистами в своей области из всего Китая было выдвинуто 5210 предложений, и 4156 из которых были формализованы после рассмотрения.