Владивосток, 16 марта, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Первая партия устройств вызова экстренных оперативных служб поступит во Владивосток на следующей неделе. Такое заявление сделал и.о. генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля. Транспортные средства начнут оснащать терминалами, как только будет пройдена процедура аккредитации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

minsvyaz.ru «ЭРА-ГЛОНАСС»

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На сегодняшний день АО «ГЛОНАСС», Минпромторг, администрация Приморского края, ГИБДД и таможенные органы РФ находятся на завершающей стадии согласования решений относительно оснащения подержанных иномарок устройствами вызова экстренных оперативных службы.

В ближайшее время руководство компании-оператора отправится во Владивосток, где проведёт разъяснительные работы и заключит соглашения с организациями, которые будут оснащать ввозимые на территорию страны транспортные средства терминалами.

«На следующей неделе во Владивосток поступит первая партия устройств вызова экстренных оперативных служб. После прохождения процедуры аккредитации, сервисные центры будут готовы приступить к оснащению терминалами ввозимых из-за рубежа транспортных средств», — прокомментировал Андрей Жерегеля.

По данным Владивостокской таможни на 15 марта, владельцам осталось выдать ещё 37 паспортов технических средств на ввезённые в Приморский край до 15 февраля без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобили. За период действия временного моратория, который был введён 17 февраля, документы на подержанные иномарки, которые не оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб, получили почти 1,5 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение Таможенного союза об обязательном оснащении всех транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории стран ЕАЭС, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу с 1 января 2017 года. К середине февраля на таможенных складах в Приморском крае и Японии скопилось около 1,5 тысячи иномарок.

В конце февраля стало известно, что о готовности оснащать подержанные иномарки устройствами вызова экстренных оперативных служб заявили 11 компаний из Владивостока. Необходимое количество терминалов на Дальний Восток планируют поставлять два предприятия.