Москва, 16 марта, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что результат крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах обозначил её как одну из ведущих политических сил в стране. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

«Даже в случае победы партии Рютте в Голландии, результат партии Вильдерса превращает её из недавно маргинальной в одну из ведущих сил страны», — написал сенатор.

Напомним, согласно первым данным экзит-поллов на выборах в парламент Нидерландов лидирует Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте.

По предварительным оценкам, партия премьер-министра может получить 31 из 150 мандатов в парламенте королевства. Крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса может рассчитывать на 19 мест. Она делит второе место с «Христианско-демократическим призывом» и «Демократами 66».

Явка на выборах, по предварительным оценкам, составила 81%, что выше показателя парламентских выборов 2012 года, в которых приняло участие 74,6% избирателей.