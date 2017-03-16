Пекин, 16 марта, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Китайский центр предупреждения цунами в Южно-Китайском море, как ожидается, начнет работу в тестовом режиме уже в этом году, сообщает 15 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на UNESCO.

Волна цунами, художник Katsushika Hokusai, XIX век

Рабочая группа в районе Южно-Китайского моря совместно с Международной координационной группой по Системе предупреждения о цунами в Тихом океане (МКГ/ИТСУ) Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО провели встречу в Шанхае, посвященную вопросу угрозы цунами в регионе.

На встрече было предложено одобрить работу центра в испытательном режиме до конца текущего года на 27-й сессии МКГ/ИТСУ.

На встрече также звучали призывы к сотрудничеству между новым центром предупреждения и еще двумя в Тихом океане.

«Постановка на повестку дня международного сообщества проблемы предупреждения цунами является важным шагом для Китая в вопросе укрепления регионального сотрудничества и участия в управлении мировым океаном», — заявил представитель Национального центра по прогнозированию морской экологии Юй Фуцзян

Во встрече приняли участие представители Международной океанографической комиссии ЮНЕСКО, Национальной метеорологической службы США и Японского метеорологического агентства, сообщает «Синьхуа».

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что по информации китайских СМИ, только за февраль 2017 года от стихийных бедствий в Китае пострадало более 1,15 млн человек. Прогноз на оставшийся год также неутешительный. Метеорологи связывают это с глобальным потеплением.