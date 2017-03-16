Оттава, 16 марта, 2017, 03:41 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек стали жертвами снежной бури, обрушившейся на восточную часть Канады, передаёт Agence France-Presse.

Mourial Снежные бури в Канаде

По информации агентства, два человека скончались в Квебеке от переохлаждения после нескольких часов пребывания в автомобиле, занесённом снегом. Три человека стали жертвами различных ДТП, произошедших из-за осложнённой ситуации на дорогах. Ещё один человек погиб, попав под снегоочиститель.

Напомним, в начале недели мощный циклон «Стелла» обрушился на восточное побережье Канады и США. Синоптики предупредили о выпадении до 50 см, а также об угрозе подтопления некоторых районов после снегопадов.

Ране сообщалось, что в Соединённых Штатах в результате снежной бури погибли четыре человека. На автодорогах произошли десятки аварий.

В связи с непогодой коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В аэропортах Северной Америки было отменено более семи тысяч авиарейсов. Из-за циклона в Нью-Йорке закрыли штаб-квартиру ООН.