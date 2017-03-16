Пекин, 16 марта, 2017, 03:42 — ИА Регнум. Одна из нескольких выживших в Пиндиншаньской резне, устроенной японцами, умерла в возрасте 93 лет в городе Фушунь северо-восточной провинции Ляонин, передает 15 марта агентство «Синьхуа».

Военный фотоархив 6 сентября 1932 г. в деревне Пиндиншань (г. Фушунь, пров. Ляонин) было убито более 3000 человек. На снимке останки убитых жителей Пиндиншаня

16 сентября 1932 года японские войска окружили порядка 3 тыс. жителей, включая стариков, женщин и детей, деревни Пиндиншань близ города Фушунь и расстреляли их, обвинив их в связях с партизанами, сражавшимися с оккупантами.

Ян Юйфэн было восемь лет отроду в то время. Она выжила в инциденте, но потеряла 18 членов своей семьи. В 2010 году она принимала участие в 6-м Международном симпозиуме по Пиндиншаньской резне, где она делилась своим личным опытом.

Чжоу Маоцинь в настоящий момент является единственным «выжившим» в той резне, по словам Чжоу Сюэляна, куратора Мемориала жертвам Пиндиншаньской резни в Фушуне. В момент трагедии Чжоу Маоцинь находился еще в утробе матери и родился лишь три месяца спустя, сообщает издание.

Напомним, что резня в Пиндиншане является трагическим событием в истории Китая. 15 сентября 1932 года отряд китайских партизан, боровшихся с японскими оккупантами, «Красное копье» напал на гарнизон японских солдат близ деревни Пиндиншань.

Несмотря на погоню, найти нападавших японцы так и не смогли, в результате чего на следующий день было принято решение казнить всех жителей деревни без разбора в рамках карательных мер. Согласно данным, приводимых Китаем, более 3200 мирных граждан были расстреляны и заколоты штыками. Однако, японская сторона приводит существенно более низкое число жертв.