Вашингтон, 16 марта, 2017, 03:42 — ИА Регнум. Документы по делу российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием, поступили на рассмотрение в Верховный суд США, сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

Drug Enforcement Administration Виктор Бут

Как указывается, совещание суда, на котором будет начата процедура ознакомления с делом, назначено на 31 марта 2017 года.

Напомним, адвокаты Виктора Бута в конце февраля подали апелляцию на пересмотр его дела в Верховный суд США. В документах защита российского гражданина указывает на применение окружным апелляционным судом Нью-Йорка неправильного правового стандарта для оценки новых обстоятельств дела: прокуратура города утаила от защиты доказательства, которые имели оправдательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году. В 2010 году он был экстрадирован в США, а в апреле 2012 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Бута виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.