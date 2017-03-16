Москва, 16 марта, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Есть такой управленческий приём: если ты не можешь что-то предотвратить, это надо возглавить. Президент Украины Пётр Порошенко это и сделал. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Torange.biz Постмайданная Украина

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«Ясно, что «блокувальники» получили свою порцию пиара, причём хорошего, большая часть Украины эти действия поддерживала. Порошенко на этом фоне выглядел абсолютным слабаком, который не мог ничего сделать. В любой цивилизованной стране такую проблему решает взвод полиции, но, видно, у Порошенко нет этого взвода, — считает депутат. — Была организована кампания поддержки «блокувальников» на западе Украины. То есть создалась ситуация, где Порошенко должен был либо расписаться в своей беспомощности, либо возглавить и реально осуществить те действия, которые он сам же назвал террористическими».

«Это всё эпизоды процесса, который называется деградация дезинтеграции украинской государственности как таковой, — добавил Вячеслав Никонов. — Украина как государство перестаёт существовать. То, что Порошенко сегодня сделал, это уже не просто несоблюдение Минских соглашений, это нарушение Минских соглашений. Минские соглашения — единственное, что связывало Донбасс с остальной Украиной. Сейчас он Минские соглашения порубил».

Как сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о полном прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донбассе. Указанное решение будет действовать до тех пор, пока ЛНР и ДНР «не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства».

Таким образом, Киев решением о запрете грузоперевозок фактически поддержал радикальных националистов и объявил Донбассу блокаду на государственном уровне.