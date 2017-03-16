Вашингтон, 16 марта, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Запуск космического корабля Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС), ранее отложенный из-за неполадки в ракете-носителе Atlas V, должен состояться на следующей неделе.

NASA КК «Cygnus» во время стыковки с МКС

Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), старт предварительно намечен на 24 марта, также рассматривается вариант 23 марта.

Напомним, первоначально запуск Atlas V с седьмой грузовой миссией к МКС корабля Cygnus планировалось осуществить 19 марта, однако компания-владелец ракеты United Launch Alliance объявила о переносе старта.

Причиной этого была названа «проблема с гидравликой ускорителя, выявленная в ходе достартовых испытаний» ракеты-носителя. Отмечалось, что дополнительное время потребуется для замены неисправной детали и завершения подготовки к старту.

Напомним, на ракетах Atlas используются российские двигатели РД-180. Предыдущий запуск ракеты-носителя данного типа состоялся 1 марта на космодроме военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Atlas V успешно вывела на орбиту секретный спутник NROL-61 для центрального управления национальной военно-космической разведки США.