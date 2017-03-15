Пекин, 16 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Китай задался целью построить 136 новых аэропортов к 2025 году, сообщает 15 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные власти страны.

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На базе новых построек будет создана сеть воздушных транспортных узлов мирового уровня, утверждается в плане Государственного комитета по делам развития и реформам совместно с Управлением гражданской авиации КНР.

«Аэропортовый бум» в Китае начался в 2008 году, когда правительство начало вкладывать средства в инфраструктуру в период мирового финансового кризиса, утверждает агентство.

Это позволило значительно улучшить качество обслуживания в этой сфере, однако на текущий момент ситуация далека от идеала, при этом аэропорты расположены неравномерно по стране.

К концу 2015 года Китай обладал 207 гражданскими аэропортами. Ожидается, что к 2020 году их число вырастет до 260.

В 2015 году аэропорты Китая перевезли 910 млн пассажиров, однако уже к 2020 году их количество должно увеличиться в полтора раза, достигнув 1,5 млрд пассажиров в год, а к 2025 году — увеличиться до отметки в 2,2 млрд пассажиров ежегодно.

Напомним, что Китай также заявил о планах построить аэропорт в городе Суйфэньхе в граничащей с российским Дальним Востоком провинции Хэйлунцзян в непосредственной близости с российской границей. Работы по его возведению уже начались