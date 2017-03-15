Москва, 16 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. О реформе муниципального самоуправления и перспективе слияния сельских поселений без проведения референдумов корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

Lightvortex Коломна, Храм Воскресения Словущего

«Сейчас я глава Коломны, но до последнего времени руководил городским округом Озеры, который был преобразован из района, — рассказал Денис Лебедев, — Я считаю, что та инициатива, которая на сегодняшний день уже принята в Госдуме, абсолютно своевременна, а практика административной реформы, которая была начата в Московской области еще в 2015 году, показала все положительные стороны решений, которые были приняты при создании новых муниципальных образований из районов в городские округа».

«Я проходил все публичные слушания, и в рамках этих публичных слушаний и общения с советами депутатов мы принимали решения о создании муниципальных и городских округов. Могу сказать, что при встречах с населением, в разговорах с людьми мы видим поддержку этой идее, этой модернизации муниципального образования, этой муниципальной реформе, — отметил Денис Лебедев, — Абсолютное большинство поддерживало муниципальную реформу. Прожив год в новом муниципальном образовании, в новой форме управления муниципальном образованием, я могу сказать — ничего не меняется по факту.»

«Сельские поселения, как были сельскими, так они сельскими и остаются. Деревни, как были деревнями, так и остаются. Все льготы, которые есть у жителей, остаются в полном объеме. А объединение ведет к лучшей управляемости, и по сути, облегчает задачу для любого человека, который обращается в органы власти для решения вопроса, сталкивается с многоступенчатой задачей. Гражданин обращается в органы управления сельским поселением, не понимая, куда он должен обратиться. Если это не полномочия поселковой власти, он должен обратиться дальше, выше. И решение любых вопросов дальше затягивалось,» — подчеркнул Денис Лебедев.

«И инвестор, который приходит на территорию, тоже не понимал — куда ему идти — в район, или в поселение? Где решать вопрос о получении мощностей и о выделении земельного участка? А это достаточно важно, потому что с губернатором области всегда обсуждается задача развития территории, в плане привлечения бизнеса именно сюда, и все темы должны заработать в полном объеме», — отметил Денис Лебедев.

Принципиально важным в процессе слияния сельских поселений Денис Лебедев считает облегчение процесса сохранения исторических памятников Московской области.

«Сейчас я являюсь руководителем города Коломны. Коломна этим летом будет отмечать 840 лет… У любого населенного пункта Московской области достаточно серьезная история. Сама Московская область с достаточно большими историческими корнями. В рамках поселения нельзя сделать достаточно серьезные вложения, чтобы его сохранить. Чтобы сохранить так называемую «среду обитания». Это касается и архитектурных ценностей, и природного наследия, природных заказников, которые мы тоже должны сохранять. Соблюдение и сохранение их требуют серьезных финансовых вливаний, и достаточно серьезных ресурсов».

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