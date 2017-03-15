Киев, 16 марта, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Украинское отделение Сбербанка объявило о введении с 16 марта новых ограничений по банковским операциям и услугам для физических лиц. Соответствующую информацию для клиентов распространила пресс-служба организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vidsich Сбербанк России в Киеве

«С целью гарантирования стабильной работы банка, предотвращения нарушений операционной деятельности, вследствие противоправных действий третьих лиц, а также для обеспечения доступности наличных денежных средств, было принято решение с 16 марта установить временные ограничения по банковским операциям и услугам для физических лиц», — говорится в сообщении.

В частности вводится ограничения на выдачу наличных средств в национальной и иностранной валюте, а также банковских металлов, с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тысяч гривен в сутки на одного клиента. Аналогичное ограничение вводится на любые безналичные операции с текущих счетов физических лиц.

Кроме этого, устанавливается ограничение на проведение любых безналичных операций с карточных счетов, а также расчётов картами банка в торгово-сервисных сетях или в интернете в размере 30 000 гривен / $1100 / €1000 в сутки по одному карточному счёту клиента.

По операциям снятия наличных с карточных счетов устанавливается суточный лимит в размере 20 000 гривен / $750 / €700 в зависимости от валюты счёта. При этом выплата именных депозитных (сберегательных) сертификатов для физических лиц производится только через текущий счёт клиента.

Днём ранее, напомним, украинским отделением Сбербанка уже были установлены ограничения на выдачу наличных клиентам в связи со случаями порчи банкоматов и блокирования работы офисов организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг российских банков на Украине обострилась после того, как Сбербанк заявил о начале обслуживания на территории России клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции против российских банков на Украине.

Национальному банку и Службе безопасности Украины было поручено внести предложения по введению санкций против банков, в капитале которых есть доля российских банков. 15 марта НБУ предложил запретить дочерним финансовым организациям российских государственных банков выводить капитал за пределы Украины «с целью сохранения финансовой стабильности в стране».

Тем временем за неделю на Украине было зафиксировано порядка трёх десятков случаев вандализма в отношении отделений и банкоматов Сбербанка. В разных регионах страны неизвестные заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER. Так, 13 марта представители радикальных движений при участии депутатов Верховной рады забетонировали вход в отделение банка возле станции метро «Золотые ворота» в Киеве.

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