Пекин, 16 марта, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Китай и Бурунди договорились о расширении сотрудничества после переговоров, прошедших между министрами иностранных дел двух стран в среду, 15 марта, сообщает агентство «Синьхуа».

Doublearc Бурунди

Китай поддерживает пути развития Бурунди и готов усилить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры, развития человеческих ресурсов и иных сферах, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван также призвал обе страны расширить культурные и межличностные обмены народов двух стран, а также проводить более тесную координацию в вопросе международных и региональных отношений.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Алэн Эме Ньямитве заявил, что руководство Бурунди будет работать с китайской стороной в русле взаимной поддержки по вопросу обеспечения их государственных интересов.

Ньямитве пригласил китайские компании для инвестиций в страну. Обе стороны также подписали соглашение о консультационном механизме между двумя министерствами.

Напомним, что Китай особо важное внимание уделяет развитию отношений со странами Африки, увеличивая свое экономическое присутствие в регионе. В частности, проводятся периодические встречи между представителями Китая и различных африканских стран вроде ЮАР, Гамбии, Мозамбика. Платформой для китайско-африканского сотрудничества является в том числе и Форум сотрудничества Китай — Африка. Кроме того, Китай присматривается к региону как к перспективной платформе по выводу своих производств в связи с неизмеримо большей дешевизной африканской рабочей силы по сравнению с китайской.