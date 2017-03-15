Киев, 16 марта, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает, что Киев уже в марте получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $1 млрд. Об этом он заявил 15 марта в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в эфире «Интер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Как мне и обещала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, мы получим $1 млрд, и я надеюсь, что это случится ещё в марте», — сказал украинский президент.

Порошенко добавил, что гордится тем, что киевские власти сумели обеспечить предоставление им уже четвёртого транша кредита от МВФ, и отметил, что это «мощный сигнал для инвесторов».

Предоставление средств Киеву, по его словам, следует рассматривать как свидетельство «одобрения реформ» на Украине. «Мы выполнили все договоренности по реформированию экономики, энергетики, общественной сферы», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. В период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила три транша на сумму около $7,7 млрд.

Отметим, что в феврале эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в своём новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины. В исследовании аналитиков указывалось, что за три года после «майдана» Киев так и не выполнил свои обещания относительно борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления.