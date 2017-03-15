Вена, 16 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. При сходе лавины в австрийских Альпах погибли три человека. Об этом сегодня, 15 марта, сообщают местные СМИ.

(сс) Thomas Laiminger Австрийские Альпы

Группа лыжников из восьми человек находилась на прогулке в австрийских Альпах. Известно, что все они прибыли из Швейцарии.

Лужники попали под лавину в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров.

Четверо лыжников смогли самостоятельно выбраться из-под снега. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Спасатели продолжают его поиски.

Тела троих лыжников были найдены под двенадцатиметровым слоем снега.

Из-за обильных снегопадов нынешний сезон в Альпах стал одним из самых лавиноопасных. Счет погибших идет на десятки.