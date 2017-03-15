Вашингтон, 16 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Сенат штата Оклахома принял резолюцию, которая предусматривает наказание сенатора Ральфа Шорти за «безобразное поведение», 15 марта сообщает Associated Press.

(сс) Caleb Long Государственный капитолий Оклахомы

Представители полиции заявили, что Шорти был замешан в инциденте с участием подростка. На прошлой неделе сенатор был обнаружен в комнате отеля, где также находился несовершеннолетний юноша.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента в пригороде Оклахома-Сити. Сенатору пока не предъявлено обвинений.

Согласно резолюции, принятой Сенатом штата Оклахома, Шорти запретили занимать свой пост, его счета были заблокированы.

15 марта сенатор Шорти отсутствовал на своем рабочем месте. Он не прокомментировал инцидент в отеле пригорода Оклахома-Сити.