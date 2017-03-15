Киев, 15 марта, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Пётр Порошенко поделился в Twitter своими ощущениями, описав управление государством как полет на самолете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счастливого пути

«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок. И лететь можно только с двумя крыльями», — описал на странице в Twitter свои ощущения президент Украины.

Стоит отметить, что при этом украинский президент не только забыл о прочих элементах конструкции летательного аппарата, но и не указал, по какой траектории движется и по каким приборам управляется руководимый им летающий объект.

Напомним, ранее бывший вице-президент США Джо Байден, неусыпно контролировавший киевское правительство, сравнил путь Украины к демократии с экспедицией на Луну.

Не исключено, что при этом Джо Байден просто забыл, что на Луну можно слетать лишь на очень короткое время.