Бразилиа, 15 марта, 2017, 23:36 — ИА Регнум. В Бразилии зафиксировано почти на 90% меньше случаев заболевания вирусом Зика, лихорадкой Денге и Чикунгунья, 15 марта сообщает Associated Press.

George Hodan George Hodan Врач

Министерство здравоохранения Бразилии опубликовало доклад на основе статистических данных за первые шесть недель 2017 года.

С 1 января по 18 февраля было зарегистрировано 60 тыс. 124 случая заболеваний вирусом Зика лихорадкой Денге и Чикунгунья.

За аналогичный период 2016 года с подобными заболеваниями в медицинские учреждения обратились 549 тыс. 510 человек.

Власти Бразилии сообщили, что снижение числа заболеваний было вызвано мерами, направленными на искоренение комаров Aeges aegypti, которые являются переносчиками вируса Зика, лихорадки Денге и Чикунгунья.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об опасности распространения вируса желтой лихорадки в крупных городах Бразилии.

Существуют опасения, что вирус начнет распространяться от человека к человеку и достигнет крупных городских центров, таких как Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти и Витория.