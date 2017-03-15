Вашингтон, 15 марта, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил, что все заявления о потерях среди гражданского населения при авиаударах американской коалиции по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском городе Мосул должны быть тщательно расследованы. Соответствующее заявление сегодня, 15 марта, сделал на брифинге исполняющий обязанности представителя Госдепартамента США Марк Тонер.

Senior Airman Matthew Bruch, U.S. Air Force F-15E на Ираком

«Как я неоднократно говорил, заявления о потерях среди гражданских лиц в результате действий иракских сил или авиаударов коалиции должны быть расследованы», — сказал Тонер.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что у него нет информации о «невероятных» потерях среди мирного населения в 3,5 тыс. человек, о которых заявил иракский политик Хамис аль-Ханджар.

Тонер заверил, что американские военные делают все возможное во время совершения авиаударов и обмениваемся информацией с иракскими силами, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

Напомним, ранее иракский политик Хамис аль-Ханджар заявил, что число мирных жителей, погибших в результате «стремительного наступления» армии Ирака в Мосуле за месяц превысило 3,5 тыс. человек.

Мосул является центром террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Бои за город начались в середине октября 2016 года и продолжаются до сих пор. На данный момент боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют две трети западной части Мосула.