Киев, 15 марта, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Пётр Порошенко грозится попросить введения санкций против предприятий Донбасса за поставки их продукции в Россию. Такое заявление президент Украины сделал в эфире украинского телеканала «Интер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко в эфире сделал заявление, что в случае поставок продукции предприятий Донбасса в Россию, Киев потребует введения санкций против этих предприятий.

«Если продукция из украденных предприятий начнёт поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий», — заявил Пётр Порошенко.

В этом случае перечень традиционных просьб Украины, состоящий сейчас из летального оружия и денег, пополнится введением санкций против предприятий, расположенных на территориях, которые Киев продолжает называть украинскими.

Напомним, ранее глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко сообщил о начале поставок донецкого угля в Россию.

Этот вопрос обострился после того, как украинские радикальные националисты организовали торговую блокаду Донбасса, грубейшим образом нарушив Минские соглашения.

В ответ на эти действия, оставшиеся без внимания киевских властей, руководство ДНР и ЛНР ввело внешнее управление на предприятиях, принадлежащих украинским олигархам.