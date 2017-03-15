Москва, 15 марта, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Российский рубль продемонстрировал укрепление после сообщения о том, что Федеральная резервная система США повысила базовую ставку. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже сегодня, 15 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ФРС США повысила свою базовую ставку на 25 базисных пунктов — до отметки 0,75−1% годовых с уровня в 0,5−0,75%. Такое решение ФРС совпало с прогнозом аналитиков.

После заявления ФРС нефть немного поднялась в цене. За баррель Brent на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE $51,83.

Вслед за нефтью восходящий тренд стал демонстрировать российский рубль. Так доллар США на торгах ММВБ после сообщения ФРС стоит 58,50 рубля, евро — 62,63 рубля.