Ташкент, 15 марта, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил ликвидировать академические лицеи с низким уровнем материально-технической и учебно-педагогической базы, часть из них будет преобразована в профессиональные колледжи, передает корреспондент ИА REGNUM.

UzReport.uz Студенты, Узбекистан

Как говорится в комментарии к постановлению главы Узбекистана, анализ деятельности академических лицеев республики показывает, что «работа лицеев по профессиональному ориентированию выпускников в выборе высших учебных заведений неудовлетворительна».

Согласно документу, будут упразднены 4 академических лицея, а 54 академических лицея, расположенные вдали от высших образовательных учреждений и имеющие низкие показатели поступления выпускников в вузы, будут поэтапно преобразованы в профессиональные колледжи.

Постановление регламентирует привлечение к преподаванию в академических лицеях высококвалифицированных профессоров и преподавателей высших образовательных учреждений. При этом размер почасовой оплаты их педагогической деятельности в лицеях будет приравнен к размеру почасовой оплаты труда в вузах.

Оптимизировано и число студентов: учебные группы будут формироваться из расчета не более 26 учащихся.

«Реализация предусмотренных в постановлении мер будет способствовать дальнейшему повышению качества образования и эффективности обучения в академических лицеях, осуществлению всесторонней поддержки и стимулирования одаренных выпускников общеобразовательных учреждений, целенаправленному выбору и глубокому овладению ими выбранных специальностей», — говорится в документе.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт, близкий к образовательному процессу, обучение в подавляющем большинстве лицеев страны, по его мнению, в последние годы было пущено на самотек.

«В лицеях присутствует огромная текучка преподавательских кадров из-за низких зарплат, учащиеся, не успев привыкнуть к одному преподавателю, получают взамен другого, что абсолютно негативно сказывается на учебном процессе», — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, почти все лицеи не укомплектованы преподавательским составом, в некоторых случаях, почти на 50%.

«Ученикам приходится просиживать часы в пустых аудиториях или покидать учебное заведение и слоняться на улицах, уровень знаний в академических лицеях крайне низкий, не позволяющий впоследствии поступить в вуз», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что наиболее ответственные ученики вынуждены нанимать частных преподавателей, чтобы хоть как-то подготовиться к поступлению в вузы.

«В целом, обучение почти во всех лицеях страны является пустой тратой времени», — резюмировал собеседник агентства.

По официальным данным, в Узбекистане на базе высших учебных заведений функционируют 144 академических лицея, со специализацией в сфере точных, естественных, общественно-гуманитарных дисциплин, иностранных языков, культуры и искусства.