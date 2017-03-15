Калининград, 15 марта, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Вице-премьер Виталий Мутко, проинспектировавший сегодня, 15 марта, строящийся стадион «Калининград» к чемпионату мира по футболу, достаточно высоко оценил темпы строительства.

Gov39.ru Строящийся в Калининграде стадион

«Стадион по некоторым видам строительных работ идет даже с опережением графика, — сказал Мутко. — Готовность спортивной арены — под 60%. Самое главное, что уже установлена кровля, и специалисты начинают подготовку футбольного газона. Никаких сомнений этот объект не вызывает».

В пресс-службе регионального правительства корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что в настоящий момент на стадионе завершён монтаж всех несущих металлоконструкций в объеме 18 тыс. тонн, а также металлоконструкций крыши, сборных железобетонных элементов трибун.

Кроме того, выполнены все перекрытия, стены, перегородки, и залита плита основания футбольного поля. Смонтированы конструкции КПП и билетных касс, ведется их отделка. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, остеклению стадиона. Идет установке фасада стадиона и отделочные работы на всех трибунах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о больших нареканиях Мутко по отношению к стадиону в Калининграде. Будучи ещё министром спорта, чиновник называл калининградский объект «слишком дорогим», «самым сложным стадионом», а также говорил, что «у них (калининградских властей) постоянно проблемы какие-то». Всё дело в том, что арена строится на речном острове с плавающими грунтами.

Напомним, стоимость арены в самом западном регионе России достигает 17,8 млрд рублей. Вместимость стадиона — 35 тыс. мест.

Калининград примет на своём газоне четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Эти игры состоятся 16, 22, 25 и 28 июня 2018 года.