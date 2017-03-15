Яунде, 15 марта, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Камеруна освободили в районе нигерийско-камерунской границы около 5 тыс. человек, которые находились в заложниках у исламистских радикалов, 15 марта сообщает Reuters.

U.S. Army Africa Камерунские военные

«Среди освобожденных заложников находятся в основном женщины, дети и пожилые люди», — заявил министр связи Камеруна Исса Чирома Бакари.

Убежище радикальных исламистов вблизи нигерийско-камерунской границы было уничтожено, более 60 боевиков были ликвидированы.

Напомним, нигерийская исламистская группировка осуществляет атаки правительственных сил страны, начиная с 2009 года.

Радикалы стремились создать исламский халифат в регионе озера Чад. Число террористических атак в районе озера Чад увеличилось в 2016 году.

Для борьбы с группировкой в прошлом году было сформировано совместное военное подразделение Нигерии, Нигера, Чада и Камеруна