Вашингтон, 15 марта, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки США. Голосование по кандидатуре Коутса состоялось сегодня, 15 марта.

Office of United States Senator Dan Coats Дэниел Коутс

Семидесятитрехлетний Коутс — профессиональный политик. Он десять лет был сенатором от штата Индиана. С 2001 по 2005 год являлся послом США в Германии. До этого он четыре срока проработал в палате представителей Конгресса США.

Коутс входил в состав специального комитета сената Конгресса США по разведке. Его имя включено в российский список американцев, которым запрещен въезд в Россию из-за поддержки введения санкций против российских граждан и компаний.

Образование Коутс получил в Индианском университете, где изучал право. 7 марта 2014 года вместе с сенатором Марком Кёрком Коутс направил тогдашнему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 года, а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с начинавшимся тогда процессом присоединения Крыма к России. После этого он и попал в российские черные списки.

На новой должности Коутс будет координировать деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество.

В их число входят ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также ряд других.