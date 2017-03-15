Сенат Конгресса США утвердил Дэниела Коутса директором нацразведки
Вашингтон, 15 марта, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки США. Голосование по кандидатуре Коутса состоялось сегодня, 15 марта.
Семидесятитрехлетний Коутс — профессиональный политик. Он десять лет был сенатором от штата Индиана. С 2001 по 2005 год являлся послом США в Германии. До этого он четыре срока проработал в палате представителей Конгресса США.
Коутс входил в состав специального комитета сената Конгресса США по разведке. Его имя включено в российский список американцев, которым запрещен въезд в Россию из-за поддержки введения санкций против российских граждан и компаний.
Образование Коутс получил в Индианском университете, где изучал право. 7 марта 2014 года вместе с сенатором Марком Кёрком Коутс направил тогдашнему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 года, а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с начинавшимся тогда процессом присоединения Крыма к России. После этого он и попал в российские черные списки.
На новой должности Коутс будет координировать деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество.
В их число входят ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, а также ряд других.