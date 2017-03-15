Вашингтон, 15 марта, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Для нейтрализации американского зенитно-ракетного комплекса Patriot достаточно купить в интернет-магазине несколько десятков дешевых квадрокоптеров, заявил на военном симпозиуме генерал армии США Дэвид Перкинс. Видео этого выступления размещено на интернет-канале YouTube.

yetdark ЗРК Patriot

Такими словами генерал прокомментировал случай, когда одна из стран-союзниц США применила для уничтожения дешевого квадрокоптера ракету ЗРК Patriot стоимостью $3 млн.

Перкинс отметил, что у квадрокоптера, купленного в интернет-магазине за $200, не было шансов против трехмиллионной ракеты комплекса Patriot.

Обдумав этот случай, генерал Перкинс изложил дешевый рецепт нейтрализации ЗРК Patriot, состоящий в закупке нескольких десятков квадрокоптеров по $200-$300 каждый. По мнению генерала, применяющая для их уничтожения ракеты комплекса Patriot сторона довольно быстро израсходует запас дорогостоящих ракет и останется беззащитной от реального воздушного нападения.

Генерал Перкинс не стал уточнять, о ком из союзников США идет речь, но не исключено, что разнообразные террористические структуры могут творчески обдумать его авторитетный совет.