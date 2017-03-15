Нью-Дели, 15 марта, 2017, 22:32 — ИА Регнум. В феврале в Индии зафиксирован двузначный рост экспорта, впервые с 2014 году, 15 марта сообщает The Economic Times.

Айтен Юран На каменоломне

В феврале индийский экспорт увеличился на 17,48% и достиг суммы в $24 млрд 500 млн, а импорт увеличился на 21%.

Дефицит торгового баланса составил $8 млрд 800 млн. В аналогичный период прошлого года дефицит торгового баланса не превысил $6 млрд 500 млн.

«…экспорт в феврале впервые продемонстрировал двузначный положительный рост … В целом, торговый баланс улучшился», — говорится в заявлении министерства торговли и промышленности Индии.

Напомним, рост индийского экспорта фиксируют шестой месяц подряд, но двузначный положительный рост зарегистрирован впервые с июня 2014 года.

За первые 11 месяцев текущего финансового года Индия экспортировала товаров на сумму $245 млрд 400 млн. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.