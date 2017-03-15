Астана, 15 марта, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Так называемая вооруженная сирийская оппозиция окончательно отказалась участвовать в межсирийских переговорах в Астане (Казахстан). Об этом сегодня, 15 марта, заявил журналистам глава генерального штаба «Сирийской свободной армии» Ахмад Берри.

Mfa.kz На переговорах в Астане

Он заявил, что вооруженная оппозиция приняла окончательное решение не участвовать в переговорах в Астане. «Окончательное решение — не участвовать. Ситуация не изменилась», — сказал Берри.

Напомним, очередной раунд межсирийских переговоров в Астане начался 14 марта. Перед этим вооруженная сирийская оппозиция заявила, что бойкотирует переговоры. Затем представители оппозиции заявили, что требуют переноса третьего раунда переговоров в Астане.

После столько резкого заявления глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев заявил, что приезд делегации вооруженной оппозиции возможен 16 марта. В связи с этим страны — гаранты переговоров готовы оставить часть своих делегаций в столице Казахстана, чтобы провести подробные консультации по интересующим сирийскую вооруженную оппозицию вопросам.

Вместе с тем сегодня завершилась основная часть третьего раунда межсирийских переговоров в Астане. Страны-гаранты дали итоговую пресс-конференцию. Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность политическому урегулированию в Сирии и подчеркнули важность «Астаны» для женевского процесса.

После этого представитель вооруженной сирийской оппозиции Берри заявил, что его сторона в переговорах участвовать не намерена.