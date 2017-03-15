Псков, 15 марта, 2017, 22:02 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 15 марта, у памятника княгине Ольге на Рижском проспекте состоялся пикет, организованный Псковским областным советом профессиональных союзов в поддержку требования работников бюджетной сферы об индексации их должностных окладов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на пикет вышли представители областных организаций профсоюзов, а также региональных отделений политических партий — «Яблока» и «Справедливой России».

Sovprofpskov.ru Пикет профсоюзов в Пскове

Протестующие вышли с плакатами «Есть инфляция — должна быть индексация!», «Нет снижению государственных социальных гарантий», «Социальные гарантии трудящимся, а не финансистам», «Хватит обманывать людей!», «Работающий человек не должен быть бедным!» и подобными.

«Заработная плата учителей в лучшем случае остаётся на уровне 2015 года, а у многих наших коллег и ниже», — пояснила участие в акции председатель первички школы №2 Светлана Ушакевич. Председатель первичной профсоюзной организации противотуберкулезного диспансера Светлана Малуйшкене также отметила снижение заработной платы медработников. По её словам, зарплата по сравнению с 2015 годом понизилась, что видно из расчётных листков. «Потеря 1−2 тысяч рублей для нас весьма ощутима, ведь зарплаты и так очень небольшие. Оклад санитарки — 5300, медсестры — 8300, чтобы как-то свести концы с концами люди стараются работать хотя бы на полторы ставки. Мы требуем повышения заработной платы, участвуя во всех коллективных действиях», — отметила она.

В Великих Луках акция протеста состоялась на площади Рокоссовского, пикет профсоюзных активистов поддержали представители ЛДПР.

Каждая из акций, по свидетельству очевидцев, собрала по полсотни человек.

Завтра, 16 марта, пикет за индексацию заработных плат бюджетников пройдет в Острове.

Напомним, 1 марта президиум Псковского областного совета профессиональных союзов решил продолжить протестные коллективные действия с основным требованием к губернатору Псковской области Андрею Турчаку осуществить индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций Псковской области на уровень суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы.

Еженедельные пикеты профсоюзные активисты обещают проводить каждую среду, с 15 марта по 15 апреля 2017 года, в Пскове и в Великих Луках, а 1 мая собираются вывести людей на митинги.