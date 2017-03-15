Вашингтон, 15 марта, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 0,75−1%. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба ФРС по итогам заседания руководства регулятора.

Pixabay.com Повышение процентной ставки

Экономические эксперты ожидали повышения ставки после сегодняшнего заседания. Так, накануне заседания ФРС консенсус-прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что лишь два из 82 опрошенных экономистов ожидали сохранения базовой ставки в прежнем диапазоне 0,5−0,75% годовых.

Стоит отметить, что вероятность повышения ставки на заседании 14−15 марта, исходя из фьючерсов на ставку по федеральным фондам, накануне составляла 100%.

По итогам сегодняшнего заседания ФРС сообщила, что ожидает еще два повышения ставки в 2017 году. Регулятор не увидел ускорения темпов нормализации денежно-кредитной политики в США, в связи с чем ожидаются умеренные темпы роста экономической активности.

Поскольку эту формулировку ФРС использовала и при предыдущих повышениях базовой ставки, эксперты видят в этом указание на то, что намерение регулятора и дальше продолжать повышение ставки остается в силе.

Таким образом, к концу 2017 года базовая ставка ФРС США может быть повышена до 1,375%. В 2016 году ФРС повышала ставку только один раз.