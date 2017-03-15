Минск, 15 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Очередные акции протеста против «декрета о тунеядцах» прошли 15 марта в Минске и двух областных центрах Белоруссии — Могилёве и Гродно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самым массовым стал разрешённый властями марш «Мы не тунеядцы» в центре Минска. По оценкам представителей оппозиции, в акции приняли участие до 3 000 человек. Официальные данные о численности митингующих озвучены не были.

Участники акции, среди которых оппозиционные политики Татьяна Короткевич, Андрей Дмитриев, Вячеслав Сивчик, Александр Прушинский и другие, собрались перед зданием столичного кинотеатра «Октябрь», где зачитали резолюцию с требованием отмены декрета. После этого протестующие прошли шествием по уставленному маршруту — по улице Сурганова до площади Бангалор — скандируя «Жыве Беларусь!», «Нет декрету №3! Лукашенко, уходи!».

По официальной информации, мероприятие прошло без инцидентов, никто не был задержан. Между тем, в социальных сетях сообщают о многочисленных задержаниях активистов. По сведениям незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», в Центральное РУВД Минска были доставлены около 35 человек, в отношении задержанных составляют протоколы.

Также, по некоторой информации, нескольких участников марша, среди которых юрист экологического товарищества «Зелёная сеть» Марина Дубина, доставили в РУВД Первомайского района. В соцсетях распространено видео задержания группы анархистов, также участвовавших в акции, людьми в штатском.

Аналогичные акции, но не разрешённые властями, прошли в Могилёве и Гродно. В них приняли участие по несколько сотен человек. К протестующим, как того потребовал ранее Александр Лукашенко, вышли представители местной власти. Мэр Гродно Мечислав Гой заверил, что администрация делает всё возможное для решения проблемы безработицы в регионе, и призвал граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством, обращаться к представителям власти, а не выходить на несанкционированные акции. В Могилёве к протестующим вышел депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, который был встречен криками «Ганьба!» и освистан.

Согласно официальным данным, никто в ходе акций в Могилёве и Гродно задержан не был, однако в соцсетях сообщают о многочисленных задержаниях протестующих. На одном из распространяемых видео люди в штатском задерживают участников акции в Могилёве и увозят на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

В ходе шествия в Минске не обошлось без инцидента с участием российских журналистов. Митингующие окружили группу «Первого канала», когда корреспондент Алексей Кручинин пытался снять репортаж. Демонстранты обвинили репортёра в работе на «российскую пропаганду» и начали выкрикивать «Крым — это Украина». В результате работа журналиста была сорвана.

Как сообщало ИА REGNUM, декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», также известный как «декрет о тунеядцах» был подписан Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и введён в действие «задним числом» с 1 января 2015 года. Документ предусматривает взимание специального сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина — $12) с безработных граждан Белоруссии и иностранцев, «не участвующих в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней». Неисполнение декрета наказывается штрафом или административным арестом с привлечением к общественно полезным работам.

Принятие декрета вызвало недовольство среди населения страны и дало повод прозападной оппозиции в Белоруссии активизировать протестную деятельность. Так называемые «Марши нетунеядцев» уже прошли в феврале и марте в крупных городах республики, в том числе в Минске. По итогам акций, состоявшихся в минувшее воскресенье, 12 марта, задержанные участники были приговорены к различным срокам ареста и штрафам.

Ранее на фоне протестов Александр Лукашенко распорядился ввести на один год мораторий на привлечение к административной ответственности за неуплату сбора «тунеядцами», однако участники акций не сочли это выполнением их требований.

15 марта Конституционный суд Белоруссии признал «декрет о тунеядцах» законным. Суд пришёл к заключению, что такая мера со стороны государства «основывается на положениях статей 56 и 133 Конституции и направлена на исполнение обязанности платить законно установленные налоги, пошлины и иные платежи».

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