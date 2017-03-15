Казань, 15 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум.



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«Ак Барс» (Казань)"Авангард» — (Омск) — 2:1 (2:0 0:0 0:1), счёт в серии 3:1

(2:0 0:0 0:1), счёт в серии «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск)2:3 ОТ (1:0 0:0 1:2 0:1), счёт в серии 0:4

Завтра, 16 марта, СКА может завершить полуфинальную серию с московским «Динамо» в свою пользу, а ЦСКА, в случае поражения от ярославского «Локомотива», попадёт в очень сложную ситуацию, но победить в Москве ярославцам будет непросто.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотретьздесь.