Французская полиция уличила Renault в фальсификации тестов выхлопных газов
Париж, 15 марта, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Французская автомобильная компания Renault 25 лет фальсифицоровала информацию о концентрации вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей ее машин, сообщает агентство France Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов Франции.
Инспекторы французской полиции возложили ответственность за эти шаги на руководство автоконцерна и его главу Карлоса Гона.
Ранее французские СМИ уже сообщали о схемах, занижающих показания уровня выброса вредных веществ дизельными двигателями. В конце 2016 года газета «Либерасьон» писала, что Renault «прибегла к стратегии искажения результатов тестов», ссылаясь при этом на источники в главном управлении по конкуренции и борьбе с махинациями при Минэкономики Франции.
В январе 2017 года французская прокуратура начала расследование деятельности Renault по искажению показателей вредных выбросов в ряде моделей дизельных автомобилей.
Стоит отметить, что во Франции экспертная комиссия по ситуации с выпускаемыми и продаваемыми дизельными двигателями была создана вскоре после «дизельного скандала» с автомобилями германского автоконцерна Volkswagen, фальсифицировавшего данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах.
В опубликованном французской комиссией летом 2016 года докладе были перечислены значительные нарушения как установленных правительством норм, так и характеристик, заявленных производителями.
Одновременно с этим расследование проводилось по линии Главным управлением по вопросам конкуренции. В его рамках в штаб-квартире Renault и научно — технических центрах концерна были проведены обыски и выемки документов.
Результаты расследований были переданы в прокуратуру Франции.