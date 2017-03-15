Париж, 15 марта, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Французская автомобильная компания Renault 25 лет фальсифицоровала информацию о концентрации вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей ее машин, сообщает агентство France Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов Франции.

Ruben de Rijcke Выхлопные газы

Инспекторы французской полиции возложили ответственность за эти шаги на руководство автоконцерна и его главу Карлоса Гона.

Ранее французские СМИ уже сообщали о схемах, занижающих показания уровня выброса вредных веществ дизельными двигателями. В конце 2016 года газета «Либерасьон» писала, что Renault «прибегла к стратегии искажения результатов тестов», ссылаясь при этом на источники в главном управлении по конкуренции и борьбе с махинациями при Минэкономики Франции.

В январе 2017 года французская прокуратура начала расследование деятельности Renault по искажению показателей вредных выбросов в ряде моделей дизельных автомобилей.

Стоит отметить, что во Франции экспертная комиссия по ситуации с выпускаемыми и продаваемыми дизельными двигателями была создана вскоре после «дизельного скандала» с автомобилями германского автоконцерна Volkswagen, фальсифицировавшего данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

В опубликованном французской комиссией летом 2016 года докладе были перечислены значительные нарушения как установленных правительством норм, так и характеристик, заявленных производителями.

Одновременно с этим расследование проводилось по линии Главным управлением по вопросам конкуренции. В его рамках в штаб-квартире Renault и научно — технических центрах концерна были проведены обыски и выемки документов.

Результаты расследований были переданы в прокуратуру Франции.