Аддис-Абеба, 15 марта, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Число погибших в результате оползня на огромной мусорной свалке в столице Эфиопии Аддис-Абебе достигло 113 человек, 15 марта сообщает Associated Press.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эфиопия

Представители спасательных служб заявили, что продолжат поисковую операцию, пока не получат приказ о прекращении спасательных работ.

Среди погибших в основном женщины и дети. Спасатели работают в две смены. Поисковая операция идет круглосуточно.

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Должностные лица заявили, что около 300 человек, проживающих на свалке, были переселены. За последние два года также случались обвалы, но число жертв не превышало нескольких человек, сообщили местные жители.

Напомним, обрушение произошло 11 марта, около 150 человек оказались под огромной горой мусора. Для проведения спасательной операции задействовали тяжелую технику.

Ранее сообщалось, что 28 человек, пострадавших от бедствия, были доставлены в больницу