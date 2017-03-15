Москва, 15 марта, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом. Соответствующее заявление распространила сегодня, 15 марта, пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

МИД РФ указывает, что СНБО мотивирует свое решение прекратить грузовое и транспортное сообщение с Донбассом «обострением обстановки» в проведения инициированной самим же Киевом карательной операции против собственных граждан.

«Налицо явное стремление в очередной раз переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую», — сказано в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади напоминают, что нынешний виток напряженности в зоны конфликта был спровоцирован Украиной, власти которой не хотят урегулировать конфликт мирным политическим путем и продолжают делать ставку на силовое решение проблемы Донбасса.

Заявление Киева о том, что власти Народных Республик Донбасса якобы «захватили» украинские предприятия на своей территории не выдерживает никакой критики, поскольку украинские власти сами создали искусственные проблемы для нормального функционирования этих экономических объектов.

В связи с этим МИД РФ призывает украинское руководство не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и приступить, наконец, к неукоснительному выполнению собственных обязательств по комплексу мер, в том числе касающихся восстановления социально-экономических связей с Донбассом.

Напомним, ранее сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все транспортные и грузовые перевозки через линию фронта в Донбассе перекрыты.