Москва, 15 марта, 2017, 21:24 — ИА Регнум. «Из 59 региональных отделений партии мы получили обращения граждан с призывом инициировать проверки ценников на лекарства, а также продукты питания. В каждом конкретном случае «Народный контроль» будет разбираться предметно. Жителей регионов мы просим сигнализировать в приемные «Единой России» о любых инцидентах, связанных с завышением цен на лекарства и продукты питания. Совместная работа с активистами, общественниками позволит нам держать ситуацию под контролем и не допускать самовольных действий со стороны тех хозяйствующих субъектов, которые занимаются этим бизнесом», — заявила депутат Госдумы Анна Кувычко.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент)

Партия всегда уделяла этому вопросу большое внимание. В частности, в программе «Единой России», принятой на XVI Съезде, говорится о необходимости обеспечения общественного контроля за ростом цен на жизненно важные лекарства через ограничение роста цен уровнем инфляции. В документе отмечается важность усиления борьбы с контрафактными и фальсифицированными лекарствами путем развития интерактивных сервисов, при помощи которых потребитель сможет самостоятельно сообщать о нарушениях.

«Именно эти и целый ряд других пунктов программы «Единой России» стали для меня и моих коллег определенным сигналом к действию», — подчеркнула Анна Кувычко.

В частности, с 1 января вступил в силу закон о защите производителей, который был разработан «Единой Россией» и лично депутатом Госдумы Ириной Яровой.

«Этот документ как раз и стал результатом конструктивного диалога между производителями, продавцами и потребителями на площадке «Народного контроля», — пояснила Анна Кувычко.

Активно участвует в этой работе и правительство, постановлением которого от 24 января 2017 года на территории России решено провести эксперимент по маркировке лекарственных препаратов и по мониторингу за оборотом их отдельных видов. «Мониторинг не позволит недобросовестным производителям и продавцам при реализации нововведений взвинчивать цены на те, или иные медикаменты», — убеждена парламентарий.

Ранее 15 марта, во Всемирный день защиты прав потребителя, работу «Единой России» в этой сфере отметил лидер партии, председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Тот, кто понимает защиту прав потребителей как войну с предпринимателями, ошибается. С 2001 года, с момента основания «Единой России», одной из ее приоритетных задач стало создание результативных правовых механизмов, которые способны предупредить и разрешить возможные конфликты между работодателями, предпринимателями с одной стороны и гражданами с другой», — заявил Дмитрий Медведев.