Белгород, 15 марта, 2017, 21:15 — ИА Регнум.



Pixabay.com Волейбольный мяч

[[[flag-ru]]] «Белогорье» (Белгород) — [[[flag-pl]]] «Кендзежин-Козле» (Польша) 3:1 (13:25 25:21 25:23 25:20)

Ответный матч «Белогорье» проведёт в Польше 22 марта. В этот же день свой матч дома проведёт «Зенит-Казань».

Московское «Динамо» завтра, 16 марта, сыграет на выезде с турецким «Аркаспором», а 21 марта сыграет с ними дома.

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.