Москва, 15 марта, 2017, 21:14 — ИА Регнум. На вооружение 1-й гвардейской танковой армии поступили новые зенитные ракетные системы Тор-М2У, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Mil.ru ЗРК Тор-М2У

Части войсковой ПВО 1-й гвардейской танковой армии получили на вооружение зенитные ракетные системы Тор-М2У. Точное количество поступившей в танковую армию ЗВО техники пресс-служба округа не сообщает.

Согласно заявлению пресс-службы, сейчас боевые расчёты с помощью специалистов предприятий-производителей осваивают новую технику на территории учебного центра ПВО Сухопутных войск в Ейске (Краснодарский край).

Процесс освоения новой техники завершится тактическими учениями с боевыми стрельбами на одном из полигонов в Астраханской области. Затем новые комплексы ПВО будут передислоцированы в Подмосковье, где начнут боевое дежурство по противовоздушной обороне войск и объектов 1-й гвардейской танковой армии.

Справка. Самоходный комплекс противовоздушной обороны Тор-М2У является многоцелевой высокомобильной зенитно-ракетной системой ближнего радиуса действия, созданной на гусеничной базе. Тор-М2У предназначен для защиты подразделений и частей мотострелковых и бронетанковых войск от воздушного нападения противника как на марше, так и на стационарных позициях. Тор-М2У способен уничтожать различные аэродинамические цели от вертолетов до крылатых ракет в любой обстановке, включая активное радиоэлектронное противодействие со стороны противника.