Кишинёв, 15 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Эдуард Грама был задержан 15 марта по обвинению в коррупции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, чиновник задержан на 72 часа. Задержание было проведено после обысков в министерстве и в кабинете министра, а также по месту жительства Грамы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В антикоррупционном ведомстве сообщили, что обыски проходили в рамках расследования дела о попытке отчуждения мошенническим путем земельного участка в одном из пригородов Кишинева. Участок принадлежал Национальному колледжу виноградарства и виноделия. Ранее по этому делу уже были задержаны несколько человек, включая директора колледжа.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что по версии следствия, министр за взятку помог некоему лицу получить земельный участок площадью 9,2 га.