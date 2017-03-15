Москва, 15 марта, 2017, 21:11 — ИА Регнум. «Предпринимательская платформа «Единой России» выступила с инициативой обсудить одну из самых острых проблем малого и среднего бизнеса на сегодняшний день: о переход на новые контрольно-кассовые аппараты. Проект масштабный. Реализовывать надо. Многое сделано, но как осуществить переход с наименьшими издержками и потерями?», — написал на своей странице в социальной сети заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, курирующий работу предпринимательской платформы «Единой России».

Wixstatic.com Касса

По мнению парламентария, в решении вопроса заинтересованы многие стороны — представители ФНС и бизнеса («Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата).

«Вопросов и проблем очень и очень много: от темпов введения новых аппаратов до их цены, не говоря уже о населенных пунктах, где нет вообще нет интернета (а новые аппараты должны работать через сеть), плохое информирование населения. Разговор с представителем ФНС конструктивный и предельно откровенный. Главное — налоговики слышат бизнес. Предложено организовать мониторинг по стране и систематизировать все вопросы, чтобы скорректировать тактику действий. Цель — помочь бизнесу. Уверен, что варианты решения будут найдены», — утверждает Евгений Ревенко.