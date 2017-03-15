Москва, 15 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Следственный комитет России заявил, что сообщения ряда СМИ о причинах катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны РФ над Черным морем, «личными суждениями авторов». Соответствующее заявление сделала сегодня исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Mil.ru Самолёт Ту-154

Она заявила, что публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет продолжает расследование причин крушения Ту-154.

Напомним, 14 марта в СМИ появились сообщения о том, что техническая часть экспертизы причин авиакатастрофы Ту-154 завершена. СМИ утверждали, что вывод этой экспертизы гласит, что причиной произошедшего стала управляемая посадка воздушного судна на воду.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море спустя короткое время после вылета из Сочи 25 декабря 2016 г. 92 человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Это артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сотрудники СМИ, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, 8 членов экипажа.

Следствие по делу о крушении самолета Ту-154 министерства обороны России продлено до 25 апреля.