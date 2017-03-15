Багдад, 15 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. На переполненной улице иракского города Тикрит взорвался заминированный автомобиль, 15 марта сообщает Reuters.

Ирак

По словам местных чиновников, в результате взрыва погибли восемь человек, 52 — получили ранения.

Автомобиль был припаркован на многолюдной улице Аль-Атибаа в центре города Тикрит.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт на севере Ирака.

Напомним, 8 марта более 20 человек погибли в результате серии взрывов недалеко от города Тикрит.

Тикрит расположен в 200 километрах к югу от Мосула, где в данный момент проходит операция по ликвидации боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной части города.