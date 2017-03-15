Москва, 15 марта, 2017, 20:48 — ИА Регнум. На 7,7% выросли продажи автомобилей в мире по итогам февраля, 15 марта сообщает агентство «Автостат».

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В абсолютном выражении рост рынка составил 7 млн 17 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Годовой уровень продаж оказался равен 96 млн 309 тыс. экземпляров.

Лидером среди стран-авторынков был и остается Китай. В феврале КНР ожидал автомобильный бум. Так, было за этот период было продано 1 млн 912 тыс. автомобилей. При этом рост китайского рынка достиг 20,5%.

Второе место оставил за собой американский рынок. В феврале здесь удалось реализовать 1 млн

Рынок Западной Европы остается на уровне 2016 года — 1 млн 141 тыс. автомобилей, при росте рынка 0,8%. Авторынки Восточной Европы переживают стагнацию. Здесь были реализованы 273,4 тыс. машин.

Также в рейтинге по объему реализации находится Япония. Она реализовала 479,9 тыс. экземпляров.